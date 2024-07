Rojas cumpre protocolo da CBF e desfalca o Vasco contra o Corinthians

O zagueiro Robert Rojas será desfalque no Vasco para o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira (10), em São Januário. O paraguaio cumprirá protocolo da CBF após sofrer um choque forte de cabeça com o lateral Renê, do Inter – o defensor colorado levou a pior.

Rojas levou 15 pontos na cabeça após sofrer um corte ao se chocar com Renê, aos 39 minutos do primeiro tempo do duelo vencido pelo Vasco no Beira-Rio. Enquanto o lateral do Inter precisou sair de ambulância do estádio, Rojas colocou uma toca e voltou a campo. No intervalo, porém, o Cruz-Maltino acionou a substituição extra por concussão, promovendo a entrada de Lyncon, que fez um dos gols da vitória, aliás.

Apesar de não apresentar nenhum problema, Rojas não poderá enfrentar o Corinthians, visto que o protocolo exige que o jogador fique cinco dias em observação após a suspeita de concussão. Assim, Maicon, que cumpriu suspensão contra o Inter, deve voltar ao time titular.