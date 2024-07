Lyanco revela escolha pelo Atlético e manda recado aos torcedores

“Quando você passa muito tempo fora, vem para as férias e chega com o avião no aeroporto, a sensação para todo mundo é a mesma: é o Brasil. Estou há muito tempo lá fora e acho que chegou o momento de estar mais próximo da minha família. Minha família é do Espírito Santo, estarei mais próximo. Estarei mais próximo dos meus filhos, um de cinco anos e outro de um ano e seis meses. Também estarei mais próximo dos meus avós. Juntei tudo e aí surgiu a oportunidade no Atlético”, revelou o jogador.

Todavia, o jogador, revelado pelo São Paulo, passou sete temporadas no futebol estrangeiro, com destaques para Torino, da Itália, e Southampton, da Inglaterra. Assim, analisa sua chegada ao clube mineiro.

Lyanco, aliás, afirma que recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, mas destaca que escolheu o Atlético devido ao carinho antigo pelo clube mineiro.

“Falei: ‘Pode surgir o que for, que vou para o Atlético’. Assim foi minha escolha, também pelo carinho. Também tive trocas de conversas com minha família, meu empresário e o Atlético. Juntou tudo. No máximo que eu puder jogar e jogar os jogos, colocar a camisa do Atlético, vão ver muita raça. Não faltará, pode ter certeza”, finalizou o zagueiro.

Apresentação oficial no Atlético será nesta terça-feira (9)

O jogador poderá estrear depois do dia 10, quando abre a janela de transferências internacionais. Todavia, o zagueiro já treina com seus novos companheiros e terá sua apresentação oficial nesta terça-feira (9) na Cidade do Galo.