Cristiano Ronaldo ainda tem um grande sonho no futebol, diz ex-jogador

Astro português espera jogar no mesmo time que o filho em uma partida oficial

Cristiano Ronaldo já foi o melhor jogador do mundo em mais de uma oportunidade. Ele já conquistou os principais prêmios do futebol mundial. No entanto, ainda resta um sonho a se tornar conquista. E ele vai tentar.

De acordo com o ex-jogador Adrian Mutu, Cristiano quer jogar ao lado do filho Cristiano Ronaldo Junior, de 14 anos. Por isso, o atleta português ainda não deu prazo certo para pendurar as chuteiras.