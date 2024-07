Argentina x Canadá: onde assistir, escalações, arbitragem

Atual campeões, argentinos buscam vaga na final da Copa América contra o estreante Canadá, azarão-sensação da competição Crédito: Jogada 10

Argentina e Canadá abrem a fase de semifinal da Copa América, nesta terça-feira, 9/7, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Os argentinos venceram seus três jogos na fase de grupos e tiveram um empate com o Equador nas quartas, mas avançando à semi com vitória nos pênaltis. Atual campeão continental e da Copa do Mundo, entram como grandes favoritos. Já o Canadá, na fase de grupos, avançou com uma vitória, um empate e uma derrota. Nas quartas, após empate em 1 a 1 com a Venezuela, avançou nos pênaltis. O vencedor de Argentina x Canadá enfrentará na final, neste domingo (14/7), no Sun Life Stadium, em Miami, contra Colômbia ou Uruguai, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Onde assistir O canal SporTV transmite a parti das 21h (de Brasília). Como está a Argentina Na coletiva desta segunda-feira, o técnico Lionel Scaloni disse que está satifeito com o comportamento do time. Quando a pergunta foi sobre a presença ou não de Messi desde o início, ele disse que tudo depende de como o craque está se sentindo fisicamente. Mas praticamente garatniu a sua escalação: “Se ele me diz que está bem, como no último treino, joga os 90 minutos. Se ele me diz que não está legal, joga os últimos 30 minutos. Quando Messi está em condições, sempre estará em campo. Enfim, nunca terei dúvida disso. Alías, é uma escolha fácil, em se tratando de um craque como ele”.

Sobre o rival, Scaloni disse que acompanhou seus jogos na competição e ainda teve a experiência de enfrentáloo amistoso que as seleções fizeram na Copa América, triunfo por 2 a 0: “Rival duro, com jogadores impotantes e bons tecnicamente. Tem a sua defesa alta. Afinal, não será um jogo fácil”. Há a dúvida de sempre: Álvarez ou Lautaro Martínez como titular de um ataque que terá Messi e Di María. Álvarez foi titular nos dois primeiros jogos. Mas Lautaro, artilheiro da Copa América com quatro gols, foi titular das duas últimas. Mas nada indica que Scaloni escalará os dois juntos. Em tempo, no amistoso com os canadenses, cada um fez um gol. Como está o Canadá Há muita motivação do lado canadense. Afinal, a seleção, em sua estreia na competição, já alcançou a semifinal, com campanha superior a rivais mais tradicionais, como Brasil ou Chile. Agora, terá pela frente a poderosa Argentina, que foi sua rival na véspera da competição. Apesar da força da atual campeã continental e Mundial, o técnico Jesse Marsch imagina que a sua equipe pode surpreender. “Minha mente está totalmente focada em dar ao nosso time a chance de não apenas ter uma experiência especial, mas uma vitória realmente especial”, disse Marsch. Sobre Messi? Atenção especial.