Vitória vence o Criciúma e deixa o Z4 do Brasileirão

Vitória derrota o Tigre no Barradão e chega aos 15 pontos em 15 jogos na competição; catarinenses se aproximam do Z4, mas têm jogos a menos Crédito: Jogada 10

O Vitória derrotou o Criciúma por 2 a 1, na noite deste domingo (07), em partida da 15ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro contou com gols de Alerrandro e Lucas Esteves, enquanto Matheusinho descontou para os visitantes. Todos os tentos, aliás, foram marcados no primeiro tempo do duelo do Barradão. Com o triunfo, o Vitória chega aos 15 pontos, deixa o Z4 e aparece em 14º lugar no Brasileirão. Assim, o Leão está uma posição abaixo do Tigre, afinal, o Criciúma soma 16 pontos. Embora esteja na briga contra o rebaixamento, o time catarinense soma dois jogos a menos. Assim, até mira o G6. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A zona de rebaixamento tem Corinthians (12), Grêmio (11) e Athletico-PR (11) e Fluminense. O Tricolor Gaúcho, porém, ainda tem dois jogos a menos. O primeiro fora do Z4 é o Cuiabá, com 14 pontos.

Confira a classificação completa do Brasileirão O Criciúma começou melhor na partida, apesar do mando de campo do Vitória. O Tigre, aliás, levou perigo com Bolasie, Arthur Caike, Barreto e Marcelo Hermes. No entanto, quem abriu o placar foi o time da casa. O Vitória foi melhorando aos poucos na partida. Inclusive, aos 27, Wallison Maia derrubou Willian Oliveira na área: pênalti. Alerrandro cobrou e fez 1 a 0. Na sequência, Lucas Esteves ampliou. O lateral invadiu o lado esquerdo e fez um bonito gol. O Tigre descontou ainda na primeira etapa. Bolasie invadiu a área e cruzou na medida para Matheusinho marcar de cabeça, aos 42.