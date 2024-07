Torcedor do Cruzeiro diz que foi agredido por presidente do Corinthians

A derrota do Corinthians, neste domingo, contou com um episódio lamentável fora dos gramados. O torcedor do Cruzeiro, João Daniel, afirmou que levou um soco na cara de Augusto Melo, presidente do Timão, durante o jogo entre as equipes na tarde deste domingo (7), no Mineirão, em Belo Horizonte.

“Meu nome é João Daniel, tenho 40 anos, frequento o Mineirão desde os 4, 5 anos. Estava no camarote com o meu filho. No fim do jogo, fui comprar um suco para ele nos bares, quando veio o presidente do Corinthians, acompanhado por uma série de seguranças, uns 10 ou 12, as câmeras podem mostrar”, contou o torcedor à “Itatiaia”.

“Eles estavam passando quando a nossa torcida começou a zoar, eu entrei na brincadeira. Disse que ele seria o presidente do rebaixamento. Ele se dirigiu a mim e me deu um soco na região malar (região próxima ao olho). Eu não reagi e vou prestar queixa contra ele”, complementou.