Superior, Cruzeiro vence e deixa o Corinthians no Z4 do Brasileiro

Raposa manda no jogo, volta a vencer no Brasileirão e faz 3 a 0 sobre a equipe alvinegra, que segue em situação delicada na tabela

Dominante, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), a Raposa foi superior do início ao fim e venceu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão, pela 15ª rodada da competição nacional. Matheus Pereira, Barreal e Gabriel Veron fizeram os gols para os mineiros. Uma vitória contundente para se reabilitar na competição.

Com o resultado, o Cruzeiro assume a sexta posição, com 23 pontos. Do outro lado, o Corinthians, que tinha chance de sair da zona de rebaixamento, estaciona na 17ª colocação, com 12. Os times focam agora na 16ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, a Raposa encara o Grêmio, às 18h30, no Centenário. No mesmo dia, o Timão enfrenta o Vasco, às 19h, em São Januário, em duelo de “seis pontos”.

Domínio mineiro

Com apoio da torcida, o Cruzeiro foi dominante e já complicou o Corinthians logo de início. Logo aos cinco minutos, Matheus Pereira deixou Féliz Torres na saudade e abriu o placar no Mineirão, mas antes mesmo do gol, Barreal teve chance de balançar a rede. O Corinthians, por sua vez, muito apático na criação das tramas de ataque, porém melhorou somente depois dos 30 minutos. As melhores chances, aliás, aconteceram com jogadas originadas por Garro e Wesley. Raniele, inclusive, chegou a marcar, mas estava em posição irregular. No último minuto, porém, a equipe alvinegra foi castigada. Barreal soltou uma bomba de fora da área e explodiu o estádio.