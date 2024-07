Sob gritos de olé, Grêmio perde para Juventude no Alfredo Jaconi

Alviverde ignora o frio e mantém invencibilidade no Alfredo Jaconi ao superar o Tricolor gaúcho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Um clássico quente sob o frio de 7º da Serra Gaúcha e um roteiro habitual nesta edição de Brasileirão. Sob gritos de olé, o Juventude superou o Grêmio na tarde deste domingo (07), por 3 a 0, e manteve a invencibilidade no Alfredo Jaconi. Primeiro tempo O clássico teve contornos interessantes desde o início. O Grêmio sofreu três faltas antes dos primeiro cinco minutos e em uma dessas, aos 06′, Reinaldo obrigou Gabriel a realizar a primeira boa defesa da partida. Depois do lance, no entanto, o Juventude se impôs dentro de casa e manteve o controle da partida, com mais volume de jogo e mais posse de bola. A intensidade da partida mudou a partir dos 20 minutos. O primeiro 'UH' da torcida alviverde ocorreu aos 22′, quando João Pedro finalizou na meia lua da grande área e acertou a trave após cobrança de escanteio. Dos 23′ aos 30′: show de Gilberto. Antes de abrir o placar, aos 24, o centroavante tinha cabeceado para fora.

Em tarde para reencontrar motivação, Gilberto já incomodava quando girou sob a marcação tricolor de frente da grande área e finalizou no cantinho para abrir o placar. O centroavante teve outras duas chances de ampliar para o Juventude logo depois, mas foi João Lucas quem balançou as redes. Na marca do pênalti, o camisa 2 aproveitou a falha de Geromel, que cortou mal, e marcou o segundo do Alviverde. Polêmicas Edenílson marcou de cabeça para o Grêmio aos 34 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. O gol, no entanto, acabou anulado depois da revisão do VAR e causou polêmica devido ao posicionamento do volante. A segunda polêmica ocorreu nos acréscimos. Jogadores do Grêmio pediram um pênalti em Villasanti após um choque com o defensor do Juventude. Os tricolores cobraram a marcação da cotovelada, mas o árbitro mandou seguir.