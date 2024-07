Seabra destaca ‘fator casa’ para vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro mostrou sua força como mandante e venceu o Corinthians no Mineirão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Fernando Seabra fez uma análise detalhada do desempenho da equipe, além de abordar questões sobre reforços, ausência de jogadores e a importância da base.

“Nós sabíamos que precisávamos ser muito agressivos no início do jogo. Aproveitar essa atmosfera. A torcida nos apoiou e isso era fruto de uma conquista nos primeiros jogos em casa. O início do jogo foi muito forte, durante o primeiro tempo teve momentos que perdemos o controle do jogo, recuperamos o equilíbrio e o início do segundo tempo fica o aprendizado do último jogo. Sabíamos que pelo placar, o Corinthians poderia voltar com uma proposta mais agressiva pra diminuir o placar e voltamos com atenção redobrada, pra que não se repetisse o que aconteceu contra o Criciúma.”, disse o treinador.

Ele destacou a importância do apoio da torcida e o impacto positivo no aspecto mental do jogo: