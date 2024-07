Rômulo expõe frustração em revés do Inter em volta ao Beira-Rio: ‘Faltou eficiência’

Colorado teve desempenho irregular e perdeu por 2 a 1 para o Vasco na volta a sua casa depois de 70 dias de interdição Crédito: Jogada 10

O Inter esperava retornar ao Beira-Rio com um resultado positivo até como forma de agradecimento ao apoio de sua torcida. Além de colaboradores que trabalharam no processo de recuperação do estádio. No entanto, a equipe gaúcha contou com falhas individuais na fase ofensiva. Com isso, perdeu por 2 a 1 para o Vasco pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (07). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na saída de campo, o meio-campista Rômulo comentou a respeito do desempenho da equipe, principalmente na primeira etapa. Ainda confessou que o Colorado repete erros de compromissos anteriores. Assim, mostrou frustração com este cenário.

“Estávamos empolgados em voltar pra cá, com o apoio da torcida. A gente propôs um bom ritmo de jogo no primeiro tempo. Infelizmente, igual no jogo passado, faltava mais eficiência pra nós e hoje se repetiu. Finalizamos mais de 10 vezes no gol, mas precisamos ser efetivos. Não podemos baixar a cabeça. Temos que trabalhar firme. É comprometimento nosso que precisa ser colocado mais em prática em campo e correr, porque estamos aqui pra fazer isso”, detalhou o volante. Posteriormente, ele admitiu que houve sim erro individual de companheiro. Apesar disso, minimizou a situação com postura de evolução coletiva do elenco. “Foi uma falha individual. Mas somos um time. Nunca deixaremos um para trás, poderia ter sido com qualquer um. Temos que manter a cabeça erguida para os próximos jogos”, acrescentou Rômulo.