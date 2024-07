River Plate aceita proposta do futebol russo por Esequiel Barco

Na volta do calendário para o segundo semestre do River Plate, Esequiel Barco não deve ser opção para o técnico Martín Demichelis. Isso porque a diretoria do clube argentino aceitou oferta do Spartak Moscou (Rússia) para negociar o atacante de 25 anos. O valor oferecido é de 16 milhões de dólares, equivalente a R$ 87,9 milhões na cotação atual.

Nos últimos dias, a alta cúpula da representação de Buenos Aires estudou a proposta dos mais diferentes ângulos. O elemento técnico era visto com preocupação, já que a equipe sofreu críticas mesmo com um título na temporada e a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Em 81 partidas, nos últimos dois anos, Barco marcou 11 gols e deu 15 assistências.