Renato confirma permanência no Grêmio mesmo em situação complicada

Treinador revela que teve reunião com a diretoria tricolor após derrota para o Juventude; cúpula gremista reforça a confiança no trabalho

Mesmo em situação complicada, o técnico Renato Gaúcho confirmou sua permanência. Ele tornou público que houve uma conversa com a diretoria após o resultado negativo. Assim, os cartolas reforçaram a confiança no comandante.

“Sempre vai haver cobranças. A gente conversa aqui. Hoje, quando terminei o jogo, me reuni com presidente, executivo e vice. Fui ter uma conversa com eles e eles me interromperam. Disseram: “essa conversa não vai haver. Vamos seguir trabalhando, a gente confia no teu trabalho e no nosso grupo”, detalhou o técnico do Imortal.

Em seguida, pela semelhança do cenário com a campanha na edição de 2021 que culminou no rebaixamento da equipe, Renato fez um comparativo com esta temporada.

“Não quero falar de 2021. Quando eu fui embora do Grêmio, falei que ia acontecer isso (rebaixamento). Porque eu estou aqui. Tenho a palavra do presidente, do vice e do executivo e tenho a confiança no meu grupo. Eu confio no meu grupo até a morte. Estou botando a minha cara para bater que o Grêmio vai sair dessa situação”, acrescentou.