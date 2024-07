Palmeiras quer trocar Dudu por Gabigol

Ídolo do clube, mas em baixa por conta da confusão com a possível transferência para o Cruzeiro, Dudu pode trocar o Verdão pelo Fla

Não é segredo para ninguém o interesse do Verdão por Gabigol. O atacante da Flamengo é um desejo antigo dos palmeirenses, que aproveitam o momento de instabilidade do camisa 99 para investir pesado em sua contratação.

No momento, sem acordo pela renovação de contrato no Fla e com o desejo de respirar novos ares, Gabigol está afastado do elenco até resolver a sua situação. Apesar de ter mais seis meses de contrato, Gabriel Barbosa pode assinar o pré-contrato com uma nova equipe, mas até agora, nada foi feito.

O Flamengo já avisou ao Palmeiras e demais interessados, que só libera o centroavante caso tenha uma compensação financeira. Se isso não ocorrer, o atleta permanece até o fim do ano no time carioca.

Dudu vai trocar o Palmeiras pelo Flamengo?

Em meio aos bastidores da contratação do camisa 99, o Palmeiras utiliza Dudu como uma moeda de troca. O centroavante forçou a barra para sair do clube e defender o Cruzeiro, mas devido ao tamanho da repercussão negativa, voltou atrás em sua decisão e ficou no Alviverde.