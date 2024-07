Palmeiras derrota Bahia em noite de Estêvão e encosta no Flamengo

Alviverde leva a melhor diante do Esquadrão de Aço em casa e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro

No Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Estêvão e Rony. Com o triunfo, o time de Abel Ferreira chegou aos 30 pontos e fica na vice-liderança do torneio. O Tricolor é o quinto colocado, com 27 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras mede forças contra o Atlético-GO, em casa. O Bahia tenta a recuperação diante do Athletico, na Ligga Arena.