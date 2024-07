Palmeiras chega a 18 jogos invicto no Allianz Parque

Palmeiras leva a melhor diante do Bahia em casa e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, apenas um atrás do Flamengo

A vitória de 2 a 0 do Palmeiras sobre o Bahia, na noite deste domingo (07), representou ainda o 18º jogo seguido do Palmeiras sem derrota no Allianz Parque. Afinal, são 16 vitórias e dois empates no período. O último revés do Verdão em sua casa foi ainda em 2023 (2 a 0 para o Atlético-MG). Desde então, o time paulista até perdeu como mandante, mas não no Allianz.

A vitória diante do rival baiano colocou o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão, com 30 pontos, atrás apenas do Flamengo, com 31. Ao todo, o atual bicampeão brasileiro soma 15 jogos, com nove vitórias, três empates, três derrotas, 22 gols marcados e 11 gols sofridos no torneio nacional.

