Palmeiras chega a 18 jogos de invencibilidade no Allianz Parque

Palmeiras vive um excelente momento dentro de casa e aumenta a sua marca de invencibilidade no Allianz Parque

Além do resultado positivo, o Alviverde ampliou a sua série invicta dentro de casa. Agora, são 18 jogos sem perder no Allianz Parque. O último revés ocorreu contra o Atlético-MG na temporada 2023.

Neste domingo (7), o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0 , pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou a equipe de Abel Ferreira aos 30 pontos e, consequentemente, na vice-liderança do torneio nacional.

Ao longo da temporada 2024, o Palmeiras disputou 14 jogos dentro de casa. No total foram 12 vitórias e apenas dois empates. Vale citar, que em algumas partidas deste ano, o time não pôde utilizar seu estádio e mandou na Arena Barueri.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Verdão disputou seis jogos dentro do Allianz Parque e cinco partidas. O único que saiu de campo sem vitória foi contra o Flamengo. Empate por 0 a 0.

Calendário do Palmeiras

O próximo jogo do Palmeiras dentro do Allianz Parque será na próxima quinta-feira (11). O adversário é o Atlético-GO, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.