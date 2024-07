Mano lamenta derrota do Fluminense e reclama do pouco tempo para treinos

O Fluminense perdeu novamente e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Após a nova derrota, o técnico Mano Menezes lamentou o tropeço diante do Fortaleza, no Castelão, e também reclamou do pouco tempo de atividades para colocar o time com a sua cara.

“É o primeiro passo para o momento em que estamos. Vir aqui e brigar pelo resultado. Nos outros fundamentos, estivemos muito parelhos. Mas quando chegamos no último terço (do campo), ficou a diferença nos (tempos det rabalhos. O Fortaleza tinha uma ideia clara do que fazer para acabar as jogadas. Chutou pouco no gol, foi 6 a 7, mais teve mais escanteios e volume, que somam para chegar num gol de bola parada. Sofremos com isso. Bola parada ofensiva, por exemplo, é uma coisa que já vimos no jogo passado. Erramos cobrança, erramos posicionamento. E para isso precisa treinar”, destacou antes de complementar.

“Não fizemos treinos suficientes para resolver esses problemas defensivos e ofensivos. Vamos conseguir fazer isso depois do jogo contra o Criciúma, onde vamos parar por 10 dias. Ficamos chateados porque o momento é onde tudo custa caro. Mas temos que saber o que vamos cobrar e como vamos nos cobrar. Mostrar o caminho para as soluções”, completou.