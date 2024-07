Lyncon se declara ao Vasco após primeiro gol: ‘Desde os 10 anos no clube’

Zagueiro entrou no time do Cruz-Maltino ainda no intervalo na vaga de Rojas e marcou o segundo gol da equipe, o primeiro entre os profissionais Crédito: Jogada 10

O Vasco assegurou uma vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, neste domingo (7). Até porque foi o primeiro resultado positivo da equipe como visitante no Campeonato Brasileiro após sete partidas nesta condição. Afinal, antes disso foram seis derrotas fora de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em novo triunfo, as revelações da base do Cruz-Maltino ajudaram no time principal. Isso porque o zagueiro Lyncon, de 19 anos, anotou o segundo gol da equipe. Assim, ele se declarou ao Gigante da Colina em entrevista depois do jogo.

“Gol para a torcida, para a minha família. Estou desde os 10 anos no clube e é um sonho fazer gol com essa camisa. Vou comemorar com a família, mas já tem que pensar no próximo jogo”, apontou o defensor. A princípio, a sua entrada não estava nos planos de Rafael Paiva. Na verdade, foi uma necessidade após o paraguaio Rojas sofrer novamente um choque de cabeça ainda no primeiro tempo. O defensor seguiu em campo até o intervalo e depois foi substituído. Lyncon marcou de cabeça após o goleiro Fabricio fazer a primeira defesa. Ele aproveitou o rebote na entrada da pequena área aos 26 minutos da segunda etapa. Vale ressaltar que esta foi a primeira partida do jovem defensor no time principal nesta temporada.