Kaká entra no hall da fama do Orlando City

O pentacampeão mundial Kaká foi anunciando como o primeiro integrante do Hall da Fama do Orlando City (EUA). Aliás, o ex-meia, eleito melhor do mundo pela Fifa em 2007, aposentou-se pelo clube americano. O ex-jogador recebeu a homenagem neste fim de semana, em partida do time da Flórida pela Major League Soccer (MLS).

Kaká foi contratado para ser a estrela do time em seu ano de estreia no campeonato dos Estados Unidos e marcou o primeiro gol da história da agremiação no torneio. Ele chegou ao Orlando City aos 33 anos, em 2015, e vestiu a camisa do clube por três temporadas, até 2017. Foram 78 jogos com o uniforme roxo dos The Lions, com 22 gols marcados e 22 assistências.

“Quero agradecer ao Orlando City por esta incrível honra de ser o primeiro jogador a entrar para o Terraço das Lendas. Minha passagem pelo clube foi cheia de momentos inesquecíveis e muito orgulho, tanto dentro quanto fora de campo. O amor e o apoio dos torcedores, da diretoria, dos meus companheiros de equipe, da equipe técnica e de toda a comunidade de Orlando me marcaram profundamente. Este reconhecimento é reflexo da nossa jornada, e estou verdadeiramente grato por fazer parte da família Orlando City e Major League Soccer para sempre”, comentou Kaká.