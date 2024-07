Internacional x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Este jogo marca a volta de eventos no Beira-Rio após as enchentes no RS. Colorado e Cruz-Maltino buscam a recuperação

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo (7/7), às 18h (de Brasília), em jogo inegavelmente histórico. Mais do que os três pontos e a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida marca, afinal, o retorno do Colorado ao Beira-Rio. Isso após as enchentes que castigaram o estado do Rio Grande do Sul no mês de abril deste ano. O Colorado tem 19 pontos, em 10º lugar. O Vasco tem 14, em 14º. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, a partir das 16h30. A cobertura trará o tradicional pré-jogo da emissões campeão do prêmio Acessp-2023 de melhor mídia esportiva digital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este clássico ainda conta com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Pedro Rigoni. Clique na arte acima a partir das 16h30, e não perca nada deste duelo acompanhando a cobertura da Voz do Esporte.