Interino do Corinthians vê equilíbrio após nova derrota no Brasileiro

Raphael Laruccia ainda lamenta desfalque de Rodrigo Garro na próxima rodada contra o Vasco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Corinthians perdeu para o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico interino Raphael Laruccia acredita que a estratégia que ele montou “funcionou”, mas também apontou o desgaste físico para o resultado negativo. “Se formos olhar para o jogo e para as dinâmicas do jogo, ver os números do jogo, também, pegar os números de finalizações… A equipe do Cruzeiro teve uma finalização a mais do que nós. Talvez isso mostre que não houve tanta superioridade. Pode parecer isso porque buscamos ter uma uma postura um pouco mais cautelosa tentando proteger o espaço por dentro e controlar o jogo”, disse antes de complementar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Isso dá a sensação de que o adversário está tendo superioridade. Passa uma falsa sensação. Mas se olharmos as ações de último terço, elas foram muito parecidas, até na finalização das jogadas. O que diferenciou bastante é que eles conseguiram ser mais felizes acertando o alvo. Tiveram um aproveitamento maior. E o placar já diz isso. Mas foram 12 finalizações do Cruzeiro, se não me engano, e 11 para nós. Esse número mostra um certo equilíbrio. Temos de ter essa consciência”, disse.

Laruccia ainda acusou desgaste físico de seus jogadores que contribuíram com a má atuação. “Vejo que a gente pensou em uma estratégia de jogo, em alguns momentos tivemos bom encaixe, mas faltou um pouco de equilíbrio, conseguir controlar o jogo, em alguns momentos deixamos isso de lado e os gols acontecem nestes momentos. Sofremos os dois gols tendo a bola, lateral a nosso favor. O segundo gol tem o componente de ser depois do nosso gol anulado. Era um momento de sair do empate, o jogo vira para o 2 a 0, euforia do gol e perde concentração. Acredito que isso acontece devido ao desgaste. Dois jogos com um dia a menos de descanso ao adversário. Faz parte do contexto, mas isso estava em campo. Até essa imagem de falta de energia é mais ligada a isso do que qualquer outra coisa”, disse o treinador. Garro suspenso Raphael também lamentou a ausência de Garro na próxima partida contra o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileiro. O argentino está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.