Hulk diz o que Atlético precisa para encerrar ‘sequência negativa’

Hulk não fez rodeios ao comentar sobre o momento do Atlético na temporada. Após a derrota deste domingo (7) para o Botafogo por 3 a 0 no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Galo segue estacionado na tabela. A campanha recente conta com apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Para o capitão atleticano, a equipe precisa urgentemente vencer ser novamente impulsionado na competição.

“Se tratando da sequência negativa, é só ganhar. Só justifica ganhando, não adianta ficar falando em trabalhar mais, falando em melhorar algo, melhorar aqui ou ali. Só a vitória, a vitória que te dá moral, que te coloca para cima, que te impulsiona para jogos melhores”, afirmou o camisa 7 na saída do campo, em entrevista ao Sportv.