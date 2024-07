Fluminense perde para o Fortaleza e segue afundado na lanterna

Com gol de Lucero, Fortaleza aplica 1 a 0 no Fluminense. Com sete pontos, Tricolor Carioca vê ameaça do rebaixamento cada vez maior Crédito: Jogada 10

Em partida válida pela 15 ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza derrotou o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo (07), no Castelão. O gol foi marcado por Lucero, o cara do jogo no Nordeste. Além do tento, o camisa 9 levou perigo em outras finalizações, sobretudo de cabeça. Com o resultado, o Fluminense segue afundado na lanterna do Brasileirão (com gol sofrido em todos os jogos). O Tricolor tem apenas sete pontos em 15 jogos, média inferior a 0,5 ponto/jogo. O primeiro de fora do Z4 é o Vitória, com 12, mas que ainda joga na rodada. O Fortaleza, por sua vez, está em sétimo, com 23 pontos. Além do Flu, o grupo dos quatro últimos tem ainda Corinthians (12), Grêmio (11) e Atlético-GO (11). O Tricolor e o Dragão, inclusive, também têm jogos a menos. Ou seja, a situação não está nem um pouco fácil. Assim, inclusive, a tendência é que a equipe comandada por Mano Menezes vire o primeiro turno na zona de rebaixamento.

Confira a classificação completa do Brasileirão O primeiro tempo foi muito fraco, mas teve um Fortaleza melhor. Afinal, jogava em casa, com o apoio da torcida e conhecendo os atalhos do campo (aliás, o gramado merece críticas). A superioridade do Leão também se explica pela posição dos times na tabela, além do alto número de desfalques do Flu: 11, um time inteiro (André, Arias, Marcelo, Diogo Barbosa, Terans, Lelê, Lima, Felipe Melo, Manoel, Calegari e Isasc). Isso sem contar Thiago Silva, que ainda não está liberado pela CBF para jogar. Assim, o Fortaleza logo teve boas oportunidades com Brítez, Breno e Lucero. O argentino, aliás, foi derrubado na área por Martinelli aos 19 minutos, mas o juiz não marcou nada. Breno Lopes também teve finalização, e Lucero apareceu novamente em duas cabeçadas. Já o Fluminense respondeu com Martinelli em chute muito fraco da entrada da área. Keno teve a sua chance, mas se enrolou com a bola.