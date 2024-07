Em jogo histórico, Vasco estraga a festa do Inter e vence no Beira-Rio

Em jogo que marcou o retorno do Internacional ao seu estádio, o Beira-Rio, após as enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul em abril, o Vasco estragou a festa da torcida colorada. Afinal, venceu por 2 a 1 na noite deste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adson e Lyncon anotaram para os cruz-maltinos, e Bustos descontou.

Primeiro tempo

O Inter não demorou para se lançar ao ataque. Com o apoio de sua torcida, a equipe teve a posse de bola e ficou a maior parte do tempo no campo de ataque. Mas, apesar da pressão, criou poucas chances claras de gol. A jogada de maior perigo cocorreu aos 18 minutos, quando Lucca Drummond cruzou para Alan Patrick chutar primeira e obrigar Léo Jardim a fazer uma boa defesa.

Entretanto, o lance que mais chamou atenção se deu já na reta final da etapa. Após cobrança de escanteio do Vasco, Rojas e Renê tiveram um forte choque de cabeça. O lateral do Colorado caiu no campo desacordado, recebeu atendimento médico imediato e deixou o estádio de ambulância. O zagueiro cruz-maltino, por sua vez, conseguiu se recuperar e colocou uma toca para proteger o ferimento, continuando no jogo.

Segundo tempo

Apesar do lance s emoções ficaram para o segundo tempo. Após falha de Robert Renan ao dominar a bola no campo de defesa, Adson fez a roubada seguida de bela jogada individual para abrir o placar. O Vasco se animou e chegou ao segundo gol aos 26′. Em cobrança de escanteio, Vegetti desviou de cabeça e Fabrício faz boa defesa, mas Lyncon tocou de cabeça para ampliar. O Inter foi para o tudo ou nada e conseguiu descontar com Bustos aos 34′. Foi o primeiro gol do Inter na retomada ao Beira-Rio. No abafa nos minutos finais, Wesley fez cruzamento na área, e Robert Renan acertou a trave na última chance colorada.