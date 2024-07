Dorival explica porque ficou fora da roda de jogadores antes dos pênaltis

“Eu fiquei de fora porque já havia conversado individualmente com cada um deles sobre o que estava em minha mente. Depois de definir as cinco posições iniciais, falei sobre o que tínhamos treinado. Aliás, treinamos pênaltis desde o primeiro dia em Orlando, pois sabíamos que provavelmente enfrentaríamos essa situação nas decisões de partidas,” explicou o treinador.

Dorival justificou saídas de Rodrygo e Paquetá

Dorival, em suma, fez cinco substituições, incluindo Rodrygo e Lucas Paquetá, que poderiam ser cobradores de pênaltis. Paquetá, afinal, havia perdido um e convertido outro no jogo contra o Paraguai. Ambos saíram no final do jogo.

“O Rodrygo, infelizmente, após a falta que resultou na expulsão, não conseguiu continuar em campo e precisou sair. Ele era um dos batedores. Mas aqueles que entraram também estavam bem treinados e preparados para nos ajudar. É natural que em uma disputa de pênaltis alguém cometa erros, e uma equipe acabe vencedora. Infelizmente, fomos eliminados,” comentou Dorival.

