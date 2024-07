Delegado confirma agressão de presidente do Corinthians a torcedor do Cruzeiro

Augusto Melo deu um soco no torcedor João Daniel Avelar, de 40 anos, no Mineirão, durante partida pelo Campeonato Brasileiro

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, agrediu o torcedor do Cruzeiro durante o jogo entre as equipes, neste domingo. O delegado de plantão, no Mineirão, Guilherme da Costa Oliveira Santos, revelou que as imagens do circuito interno do estádio confirmam a agressão do mandatário alvinegro contra o torcedor João Daniel Avelar.

“O Mineirão forneceu as imagens. A gente vê os fatos e agora precisamos analisar com mais detalhes para saber a dimensão, mas de fato mostra um contato do presidente para com o torcedor”, disse o delegado da Polícia Civil (PC).

“A denúncia é de lesão corporal leve. Ou, dependendo do laudo (o torcedor realizou exame de corpo de delito), tem que ver se enquadra como vias de fato. Mas, independentemente do tipo em si, seria um Termo Circunstanciado de Ocorrência”, complementou.