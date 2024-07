Danilo sai em defesa dos jovens após eliminação: ‘Tenham paciência com eles’

Capitão da Seleção Brasileira, o lateral-direito Danilo não escondeu o abatimento após a queda da Seleção Brasileira na Copa América, após perder para o Uruguai, nos pênaltis. O jogador entende que é justo o torcedor cobrar a equipe, que não ganha nada desde 2019. Contudo, saiu em defesa dos jovens atletas, onde ele acredita ser o futuro do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Só espero que o pessoal tenha um pouco de paciência. É justo (cobrar), faz muito tempo que o Brasil não ganha algo. Mas tenha paciência com esses jovens, não digo comigo. Eu não sei ainda quanto tempo eu tenho na seleção, nem sei se tenho mais tempo. Para mim foi uma hora enorme poder estar com um grupo desse onde teve muito trabalho, muito profissionalismo, muita entrega. Espero que exista assim a cobrança, mas também um pouco de paciência com a molecada. Com o Endrick, com o Savinho, porque a gente tem qualidade que precisa ter um suporte”, disse Danilo.