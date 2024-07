Botafogo vence Atlético com autoridade e está a um ponto da liderança

Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino garantem o 3 a 0 sobre o Galo no Nilton Santos; Glorioso está a um ponto do líder Flamengo

Com uma atuação imponente, o Botafogo derrotou por 3 a 0 o Atlético na noite deste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique (com um golaço), Cuiabano e Savarino balançaram as redes no Estádio Nilton Santos.

O resultado deixa o Glorioso com 30 pontos, um a menos do que o líder Flamengo. O time de Artur Jorge tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Tem 12 gols de saldo contra 11 dos paulistas. Já o Galo estaciona nos 18 pontos e cai uma posição. Passa a ocupar, portanto, o 12º lugar.

1 a 0 ficou barato

Com ímpeto, o Botafogo foi para cima e construiu boas jogadas. O Atlético, por outro lado, não conseguiu criar chances e ainda ficou com um jogador a menos aos 23 minutos quando Igor Rabello foi expulso por fazer falta como último homem em Luiz Henrique. O Glorioso foi dominante e abriu o placar ainda quando os dois times estavam completos. Aos 12′, Danilo Barbosa tocou para Luiz Henrique na entrada da área, que cortou para o meio e finalizou colocado no ângulo. Os donos da casa só não ampliaram na primeira etapa porque Júnior Santos foi individualista aos 40′.