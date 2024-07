Atlético-GO se aproxima da contratação de Joel Campbell

O Atlético-GO está perto de contratar Joel Campbell, atacante da Costa Rica que já disputou três Copas do Mundo e atuou por clubes europeus como Arsenal (ING), Villarreal (ESP), Olympiacos (GRE), Lorient (FRA), Frosinone (ITA) e Sporting (POR). O jogador de 32 anos já tem um acordo com o Dragão. Atualmente vinculado ao Alajuelense, da Costa Rica, Campbell deve chegar por empréstimo até o final do ano, caso o negócio se concretize nos próximos dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campbell começou sua carreira no Saprissa e se destacou como um dos principais jogadores da Costa Rica na última década. Em 2014, o país da América Central terminou na oitava posição na Copa do Mundo do Brasil. Ele também participou dos Mundiais de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.