Athletico vence Atlético-GO de virada e se firma no G6 do Brasileirão

Furacão superou o Dragão por 2 a 1, em Goiânia, e manteve invencibilidade histórica no retrospecto entre as equipes no Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Athletico buscou a virada para manter uma invencibilidade que perdura há 17 anos diante do Atlético-GO. Após sair atrás no placar, o Furacão fez valer a vantagem numérica para vencer o Dragão por 2 a 0, em pleno Antônio Accioly, e somar mais três pontos no Brasileirão. O confronto ocorreu pela 15ª rodada desta edição do campeonato. PRIMEIRO TEMPO A primeira grande chance ocorreu aos 14 minutos, com Zapelli. Kaíque Rocha achou bom passe, Julimar aproveitou para tentar finalizar e a bola sobrou para o meia, que chutou de frente para o gol, mas a bola saiu em tiro de meta. O Dragão respondeu cinco minutos depois com Maguinho, após aproveitar o corte da zaga na falta de Shaylon. Ronaldo protagonizou o grande momento da partida, aos 31 minutos. O goleiro do Atlético-GO se esticou para defender o desvio preciso de Emersonn, que aproveitou a jogada de Julimar pela esquerda. Os erros, contudo, predominaram em boa parte do primeiro tempo entre as equipes.

SEGUNDO TEMPO O primeiro minuto do segundo tempo entrou na história de Luiz Fernando. Além de abrir o placar no Antônio Accioly, o atacante marcou 16º gol e de quebra se isolou na artilharia do Atlético-GO na história do Brasileirão. O camisa 11 chegou à marca após puxar de trás do meio-campo e mandar uma bomba na saída de Mycael. Demorou três minutos para o furacão destruir o clima de festa na casa dos dragões em Goiânia. Pablo ganhou a disputa no ataque, desviou de cabeça e deixou Julimar de frente para o gol, que só precisou tocar por cobertura para empatar. Jogadores do Atlético-GO e Athletico trocaram empurrões após uma falta marcada, aos 16 minutos. O clima ficou quente e sobrou cartão amarelo para Fernando, lateral curitibano, e Luiz Fernando. O negócio esquentou ainda mais depois da expulsão de Derek. Ao ser agarrado pelo defensor do CAP, o atacante do Dragão atingiu o zagueiro com uma forte cotovelada. O VAR acionou o árbitro em seguida para avaliar a punição com cartão vermelho e, após análise, o atleta goiano deixou os gramados. A resposta veio de forma imediata: virada athleticana com vantagem numérica.