Após choque de cabeça, Renê, do Inter, é substituído ainda no primeiro tempo

Lateral-esquerdo do Colorado cai desacordado no gramado após dividida de cabeça com o zagueiro Rojas, do Vasco

Lateral-esquerdo do Internacional, Renê passou por um susto no duelo contra o Vasco, na noite deste domingo (7). Isso porque, ainda no primeiro tempo do duelo pela 15ª rodada, que ocorreu no Beira-Rio, ele caiu no gramado desacordado. O atleta sofreu um forte choque após dividida no alto com Rojas, do Cruz-Maltino. Houve sangramento na cabeça do jogador do Colorado, que precisou deixar a partida na maca.

Em seguida, Renê deixou o estádio de ambulância e foi encaminhado para um hospital de Porto Alegre. Aliás, ele saiu de campo consciente. O departamento médico do Inter comunicou que o jogador sofreu um trauma no crânio, além de um corte. A paralisação do jogo teve duração de sete minutos, e Robert Renan entrou improvisado na lateral esquerda.