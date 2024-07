Antônio Carlos analisa momento do Fluminense: ‘Falta confiança’

Zagueiro lamenta derrota o Fortaleza, mas acredita em recuperação do Tricolor: "A gente é guerreiro para c..."

O Fluminense amargou mais uma derrota na tarde deste domingo , desta vez para o Fortaleza no Castelão, e segue afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o zagueiro Antônio Carlos fez um diagnóstico de que está faltando confiança ao time.

Antônio Carlos lamentou a nova derrota, mas demonstrou otimismo de que o Fluminense vai sair dessa situação:

“É difícil um momento desse, mas a gente sabe que tem que trabalhar, tem que continuar lutando. A gente sabe a equipe que a gente tem. Infelizmente, por descuidos nossos, acabamos pecando ali. E uma chance que o adversário tem, que não podemos dar, falamos sobre isso no vestiário, aí toma o gol. Mas é isso, a gente é guerreiro para c…, sabe que está difícil, mas que vai sair dessa situação. Vamos lutar até o final”, destacou.

Último colocado do Brasileirão com apenas oito pontos, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Criciúma no Heribero Hülse.