Ana Vitória conta os dias para os Jogos Olímpicos de Paris

Com vasta experiência em seleções de base, nas quais atua desde os 13 anos, a meio-campista Ana Vitoria chega aos Jogos Olímpicos de Paris repleta de motivação. A Seleção Brasileira estreia no dia 25 deste mês contra a Nigéria, em Bordeaux, e as expectativas para o início da competição são altas. Sendo uma das primeiras a chegar a Teresópolis, local de treinamento da Seleção para as Olimpíadas, Ana Vitoria está prestes a realizar a primeira parte de um sonho de longa data: participar dos Jogos Olímpicos. Quanto à segunda parte do sonho, ela está confiante e dedicada.

“Desde os 13 anos, sempre mentalizei muito esse sonho olímpico. A primeira parte está quase se concretizando, que é estar em uma Olimpíada. Falta agora começar de verdade, com o jogo de estreia. Já a segunda parte, que é o maior sonho de todas nós aqui, é focar na medalha de ouro. Continuo trabalhando muito para isso.”