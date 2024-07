Abel Ferreira fala sobre momento de Dudu e evita Gabigol

Neste domingo (7), o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0, em jogo disputado no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a coletiva do técnico Abel Ferreira foi pautada em Dudu e a sua possível transferência ao Flamengo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inicialmente, ele citou a ausência do camisa 7. Na visão do português, o atleta ficou desgastado fisicamente após o duelo contra o Grêmio e precisou do repouso. Inclusive, o comandante deixou claro que conta com Dudu para a sequência da temporada.