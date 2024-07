São Paulo bate o RB Bragantino e chega a quarta vitória seguida

Com gols de André Silva e Luciano no segundo tempo, Tricolor bate o Massa Bruta e entra no G-4 do Campeonato Brasileiro

O São Paulo se impôs em casa e venceu o RB Bragantino por 2 a 0, neste sábado, no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por André Silva e Luciano, todos no segundo tempo. A partida ficou marcada por bastante equilíbrio e com chance das duas equipes. Mas o Tricolor conseguiu aproveitar o apoio da torcida para conseguir a quarta vitória seguida e entrar no G-4 novamente.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 27 pontos e subiu para a quarta colocação. Por outro lado, o RB Bragantino estacionou nos 20 pontos e está na sétima posição, mas pode cair na tabela a depender de outros resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo truncado no MorumBIS

A primeira etapa foi bastante truncada. O São Paulo dominou mais as ações do jogo e teve mais posse de bola. Contudo, o Massa Bruta se manteve organizado, sem gerar tantos espaços . As primeiras oportunidades claras, inclusive, foram do time de Bragança Paulista. Eduardo Sasha recebeu dentro da pequena área, mas parou em boa defesa de Jandrei. Depois, Raul apareceu sozinho na área e cabeceou para fora, mas ele já estava em posição irregular. Depois disso, os donos da casa cresceram. Entretanto, a melhor chance aconteceu apenas no final do primeiro tempo. Lucas lançou Wellington Rato nas costas da zaga do Braga. O camisa 27 ficou cara a cara com Cleiton, tentou encobrir o goleiro, mas colocou muita força na bola, que acabou saindo sobre o gol. Assim, com poucas chances, as equipes foram para o intervalo sem alterar o placar.