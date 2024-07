Holanda bate Turquia de virada e pega Inglaterra na semifinal da Euro 2024

As semifinais da Eurocopa 2024 estão definidas. A Holanda venceu a Turquia por 2 a 1, de virada, neste sábado (6), e vai encarar a Inglaterra em busca de uma vaga na grande decisão. Akaydin abriu o placar para os turcos, enquanto De Vrij e Muldur, contra, viraram a partida para os holandeses no Estádio Olímpico de Berlim.

Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, no qual foi para o vestiário com a derrota parcial de 1 a 0, a Holanda conseguiu se recuperar na segunda etapa e confirmou o favoritismo diante dos turcos com a vitória por 2 a 1. Assim, o time comandado pelo técnico Ronald Koeman enfrenta a Inglaterra na próxima quarta-feira (10), às 16h (de Brasília).

Além disso, a Laranja Mecânica contou com mais uma grande atuação de Gakpo, fundamental no lance do segundo gol holandês. O atacante do Liverpool é um dos artilheiros da Eurocopa 2024, com três gols. Agora, a Holanda segue em busca do segundo título europeu, uma vez que o primeiro e único caneco veio na edição de 1988, na Alemanha.