Em busca de reforços, Botafogo conversa com zagueiros e laterais

O Botafogo continua se mexendo no mercado para reforçar o time, às vésperas da janela de transferências internacionais. O clube ataca, especificamente, duas posições: a zaga e a lateral direita, de acordo com informações do "Canal do TF". No momento, o Botafogo conversa com jogadores das duas posições. Nos últimos seis jogos, a equipe alvinegra não conseguiu sair de campo sem ser vazada. Esta estatística preocupa, portanto, a comissão técnica chefiada por Artur Jorge.

O técnico bracarense, aliás, participa ativamente da escolha dos nomes. A ideia é ter estes reforços o mais rápido possível para colocá-los em campo, afinal, a partir do dia 10, quarta-feira, com a abertura da janela, os reforços já podem ficar à disposição. Entre os jogadores especulados para as posições está o do zagueiro Mina, ex-Palmeiras. O colombiano está no Cagliari (ITA), que topa vendê-lo. Cruzeiro e Internacional são os concorrentes do Botafogo pelo defensor cafeteiro. O clube também foi atrás de Lyanco, ex-São Paulo. Porém, o Atlético chegou antes e levou o jogador. Para a zaga, Artur Jorge dispõe de Halter, Bastos, Barboza, Segóvia e Pablo, este último ainda está no departamento médico. Já para a lateral direita, o treinador bracarense pode escalar os uruguaios Suárez e Ponte.