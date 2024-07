Vasco recheado de desfalques; veja provável escalação

Cruz-Maltino fará uma atividade pela manhã de sábado no CT antes de viajar para Porto Alegre, onde pega o Inter

O time não poderá contar com Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David. Eles receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, pelo Brasileirão.

O Vasco tem vários desfalques para o jogo do próximo domingo, contra o Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão. Diante desse cenário, o interino Rafael Paiva deve usar o último treino, na manhã de sábado, para definir o time e fechar a lista de relacionados.

Além disso, Payet e Guilherme Estrella ainda são dúvida. Os dois estão sendo observados pelo departamento médico e têm poucas chances de serem relacionados. O francês realizou exame de imagem nesta sexta para saber se de fato sofreu nova lesão, dessa vez na coxa esquerda, e qual a gravidade da situação.

O provável Vasco teria: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo, Victor Luís, Mateus Carvalho, Sforza (Zé Gabriel), JP, Adson, Rayan (Puma ou Rossi) e Vegetti.



Internacional e Vasco se enfrentam no domingo, às 18h (de Brasília), no Beira-Rio. O Cruz-Maltino, aliás, busca mais uma vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento. O clube ocupa a 14ª posição, com 14 pontos.