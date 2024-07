Vasco apresenta novo executivo, Marcelo Sant’Ana, que revela busca por jogadores de nível

Dirigente falou à imprensa ao lado do presidente Pedrinho, revelando que a torcida pode esperar por "boas novidades" Crédito: Jogada 10

O presidente do Vasco, Pedrinho, apresentou, nesta sexta-feira (5), o novo executivo de futebol do clube: Marcelo Sant’Ana. Trabalhando desde o último domingo (30), o novo dirigente respondeu a perguntas dos jornalistas presentes na sala de imprensa de São Januário. As primeiras palavras de Sant’Ana foram de “esperança”. Para ele, o trabalho será feito para que a torcida do Vasco recupere o que “espera e deseja”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Muito feliz com essa oportunidade. Trabalhar ao lado de vocês, através da diretoria do Pedrinho nessa reconstrução do Vasco, nesse ajuste de rota, que a gente precisa para as próximas temporadas. Para entregar ao torcedor do Vasco parte do que ele espera e deseja, e conquistar, com cada funcionário, atleta, objetivos reais. Se possível a realização de sonhos. Futebol é movido a emoção, sentimentos, esperança, e tudo dentro de um ambiente de pragmatismo, dentro de um orçamento, que a gente consiga construir um Vasco competitivo, que honre a história de um clube que é quatro vezes campeão Brasileiro, três vezes campeão sul-americano e uma vez campeão da Copa do Brasil. Que eu seja mais duradouro que meus antecedentes (risos)”, iniciou.

LEIA MAIS: Meia do Vasco, Estrella pode precisar de cirurgia no menisco E os reforços do Vasco? Sobre reforços, o novo dirigente explicou que deseja jogadores de nível, que possam adicionar e não apenas preencher o elenco. Ele lembrou que o plantel do Vasco conta, atualmente, com 35 nomes, contando jogadores efetivados da base e lesionados. “A janela de transferências é importante. Geralmente essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção, onde fazemos menos interferências do que a janela de fim de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando atletas de base que estão efetivados no profissional e os contundidos. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta. Naturalmente a gente precisa sim se qualificar. A gente já tem mapeado alguns reforços, posições definidas também. Em breve, a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades. A gente precisa de jogadores realmente que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores para completar plantel”, relevou.