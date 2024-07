Torcedores do Botafogo invadem redes sociais de namorada de Almada

Meia argentino desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com clube de General Severiano até o fim da temporada 2024 Crédito: Jogada 10

Bem recebida! Antonella D'Alotta, namorada de Thiago Almada, novo reforço do Botafogo, já pôde sentir o calor da torcida alvinegra. A argentina teve suas redes sociais tomadas por botafoguenses nos últimos dias, mesmo antes da oficialização do acordo. O carinho da torcida do Botafogo começou quando os pedidos ainda eram para 'convencer' Almada a assinar com o clube. Logo depois da oficialização do acordo, o tom dos comentários passou a ser mais receptivo: "vem ser feliz". Almada e Antonella O casal se assumiu publicamente no início do ano, em fevereiro, com direito a "eu te amo" nos stories. Almada e Antonella estavam curtindo um período numa praia paradisíaca quando confirmaram o romance.

À época, a mídia também indicava um possível romance entre Almada e a ex-BB Julieta Poggio. Os rumores, porém, nunca foram confirmados pelas partes. Antonella acompanha Thiago desde que assumiram relacionamento. Ela, inclusive, deve morar com o jogador durante a passagem dele pelo Rio de Janeiro. Almada no Botafogo Thiago Almada já desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. O horário complicou a logística dos torcedores, visto que o meia chegou às 06h, mas cerca de 40 alvinegros estavam no local para recepcioná-lo. O argentino usará a camisa 23 no Glorioso.