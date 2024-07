Técnico da Inglaterra se irrita com pergunta sobre chaveamento na Euro 2024

A Inglaterra busca o primeiro título europeu para, depois de quase 60 anos, voltar a vencer um grande torneio, desde o título da Copa do Mundo em 1966. A resposta de Southgate destacou o histórico do país nas grandes competições: os ingleses só disputaram uma final de Copa do Mundo, em casa, e uma final de Eurocopa, na última edição, quando perderam para a Itália nos pênaltis.

Técnico da Inglaterra comenta punição de Jude Bellingham

Ao mesmo tempo, Southgate também comentou sobre a punição a Jude Bellingham, que quase foi suspenso nesta Eurocopa por uma comemoração que incomodou a Uefa. Dessa maneira, a entidade aplicou uma multa e suspendeu o jogador por um jogo, mas permitiu que a suspensão seja cumprida no prazo de um ano.

“Achei que foi uma decisão de bom senso. É claro que quando você marca um gol como ele marcou, no momento em que ele marcou, na idade que tem, você terá uma onda de adrenalina. Não houve intenção no gesto para qualquer pessoa que não seja na comunicação que ele tem com sua família. Mas, do nosso ponto de vista, pensamos que foi um resultado sensato”, analisou.