Tchê Tchê volta a treinar e deve ficar disponível no Botafogo

Tchê Tchê, aliás, levou seis pontos na canela no empate por 1 a 1 com o Vasco, na última semana, após uma dividida com Hugo Moura. O volante ficou fora do duelo contra o Cuiabá, na quarta-feira, por precaução pelos ferimentos.

“Vou reclamar também. Vocês têm que fazer essa análise também, mas acho importante que voltem a tocar naquilo que nos aconteceu frente ao Fluminense. Uma entrada violentíssima hoje no primeiro tempo no Tchê Tchê. Obrigou-me a tirá-lo no segundo tempo, está com uma ferida aberta, e eu não sei quando vou tê-lo à disposição de novo para jogar. Uma entrada violenta, que o VAR tem que intervir”, esbravejou.

No treino desta sexta-feira, o volante aparece com uma proteção na canela devido ao corte. Desta maneira, o jogador pode ficar à disposição para o duelo deste domingo.

O Botafogo é o vice-líder do Brasileiro com 27 pontos, três atrás do Flamengo. O clube pode alcançar a ponta nesta rodada em caso de vitória e derrota do rival caso a atual diferença no saldo de gols (três tentos) seja retirada.