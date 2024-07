Seleção Brasileira treina em Las Vegas para enfrentar o Uruguai

No sábado, às 22h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Celeste pelas quartas de final da Copa América

Aliás, por conta da alta temperatura, a comissão técnica optou por passar o treinamento para as 19h (horário local). Ou seja, com um pouco menos de calor.

Com um forte calor em Las Vegas, que registrou 44 °C na quinta-feira (4), a Seleção Brasileira iniciou a preparação para enfrentar o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. As atividades foram no Bettye Wilson Soccer Complex.

Os jogadores que disputaram os 90 minutos do confronto com a Colômbia, ainda na fase de grupos, realizaram um trabalho de controle de carga. Dessa forma, ainda não dá para prever qual a escalação que Dorival Júnior mandará a campo no sábado.

O confronto contra o Uruguai será no Allegiant Stadium, que conta com um moderno sistema de climatização. Na competição, aliás, a Canarinho já jogou no local, na vitória por 4 a 1 contra o Paraguai.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.