Rivaldo comenta partida decisiva do Brasil contra o Uruguai na Copa América

Rivaldo está acompanhando a Seleção Brasileira com muita atenção nessa Copa América 2024. Em entrevista exclusiva à Betfair, ele falou sobre as perspectivas da amarelinha para o confronto decisivo contra o Uruguai, neste sábado (06), às 22h, no estádio Allegiant Stadium, em Nevada.

O atacante Vinícius Júnior está fora do jogo de quartas de final, contra o Uruguai, após receber dois cartões amarelos nos jogos contra Paraguai e Colômbia. Assim para o artilheiro da Copa América de 1999, Rivaldo, o atacante do Real Madrid precisa focar mais na partida e cair menos nas provocações dos adversários.

“O lado positivo é que o treinador ainda não vem perdendo, e muitos jogadores que competem pela primeira vez pela Seleção ainda não perderam. É claro que ainda não fizeram aquele jogo de encantar os torcedores, imprensa, mas são coisas do futebol. Precisamos de uma vitória boa para diminuir as críticas, pois sabemos que elas sempre vão existir porque é o Brasil. E quando é o Brasil as pessoas já lembram do passado, de tudo que já conquistou, como jogava. Então sempre vai haver críticas”, comentou.

Em resumo, Rivaldo ressaltou um aspecto positivo do desempenho do time até agora e a necessidade de fazer um jogo de qualidade.

“Acho que ele é um jogador que tem que fazer a defesa tomar cartão amarelo, e não ele receber essa punição. Ele precisa ficar mais atento, não cair na conversa dos adversários e tomar cartões por reclamação. Isso é complicado. Sabemos que os caras provocam muito, então ele tem que ser mais cuidadoso, e não ser provocado, e sim provocar. Ele possui muita habilidade e não pode ficar de fora de um jogo importante como esse, contra o Uruguai”, pontuou.

Quem deve substituir Vini Jr?

Rivaldo também deu sua opinião sobre quem deveria substituir Vini Júnior no jogo contra o Uruguai.

“Acredito que poderia ser o Endrick, acho que Dorival poderia dar essa oportunidade. Afinal, é um jogador que está muito badalado aqui no Brasil quando jogava no Palmeiras, foi vendido para o Real Madrid e nos primeiros amistosos com a Seleção já fez gols. Ele precisa de uma oportunidade. Independente da idade, tem que colocar ele para jogar”, finalizou Rivaldo, em entrevista exclusiva à Betfair.

No mercado de apostas, Brasil é favorito para vencer Uruguai

De acordo com a análise da Betfair, a Seleção Brasileira tem 51% de chances de se classificar para as semifinais (odd de 1.85), contra 49% do Uruguai (odd de 1.9).

Endrick, aliás, é o jogador brasileiro que tem mais chances de fazer um gol a qualquer momento da partida, com 28% (odd de 3.5). Por outro lado, Rodrygo é o atleta com maior possibilidade de dar uma assistência ou marcar com 21% (odd de 5.1). Pelo Uruguai, a seleção com mais gols marcados na Copa América, têm em Darwin Nuñez a maior chance de fazer um gol na partida, com 34% (odd de 3.0).

Além disso, as duas equipes estão entre as favoritas para conquistar o torneio organizado pela CONMEBOL. O Brasil está em segundo, com 20% de chances de ser campeão, atrás da Argentina, que tem 42% de probabilidades de levar o bicampeonato consecutivo. O Uruguai, adversário do Brasil, está em terceiro, com 15% de possibilidade de garantir o título após 13 anos de seca. Assim, veja os números:

Argentina: 42%

Brasil: 20%

Uruguai: 15%

Colômbia: 14%

Venezuela e Equador: 3%, cada

Canadá: 2%

Panamá: 1%