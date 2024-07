Pressão e jogo posicional: Mano explica postura do Fluminense em sua estreia

Técnico tenta implementar seu estilo no elenco tricolor, que está acostumado com Diniz, e enumera aspectos que gostou diante do Inter Crédito: Jogada 10

Na estreia de Mano Menezes, o Fluminense trouxe uma postura diferente e foi competitivo no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã. Apesar de ter tido apenas dois dias de treinos, o técnico acredita que o time já demonstrou algumas características que pretende implementar ao longo do trabalho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Antes mesmo da estreia, na coletiva de apresentação, o treinador deixou claro que o Tricolor teria um estilo mais direto e com ambição no último terço para forçar o erro do adversário. De acordo com sua visão, o time pressionou o Colorado mais à frente, o que gerou, por exemplo, a bola na trave de Germán, ainda no primeiro tempo.

“Teve pressão para recuperar a bola mais à frente, recuperou, até tivemos uma infelicidade na primeira que recuperamos o Cano chutou um toco, popularmente falando, fez a gente pensar que iria perdê-lo cedo no jogo. Depois tivemos bola no poste em uma recuperação. A equipe foi tendo a postura que a gente quer dela. A gente não vai fazer durante 90 minutos. Ninguém faz. Na segunda parte, perde um pouco dessa capacidade, fisicamente falando, e do outro lado o adversário enxerga, tem gente competente”, disse. Alta rotação e leitura de jogo Segundo Mano, o time estava acostumado a fazer perseguições, o que abria espaço para adversários de qualidade. Para ele, o foco será entrar nas partidas em alta rotação e não pressionar de qualquer maneira. O técnico sabe que o elenco estava acostumado ao estilo do técnico Fernando Diniz, algo implementado ao longo de dois anos e dois meses. “Entra um pouco de leitura do jogo, de momento de alguns atletas, que às vezes entram e não estão conseguindo responder. Não é fácil entrar em um jogo de alta rotação. Outra é a leitura de um jogo grande. Você tem seus momentos, e o adversário tem os dele. Melhoramos em alguns aspectos, sofremos no meio-campo um pouco, levamos a bola por dentro no gol que sofremos. O time estava mais acostumado a fazer perseguições, o que abre espaço para um time de qualidade. Tem que esperar chegar a bola na beirada. Não se pressiona de qualquer jeito times de qualidade do futebol brasileiro”, acrescentou.