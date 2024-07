Messi esteve perto de reviver ‘trauma’ na Copa América

No ano de 2016, Messi disputou a Copa América Centenário, também nos Estados Unidos, e passou por uma disputa de pênaltis em caráter decisivo. Naquela oportunidade, a final da competição, contra o Chile, após empate sem gols. Aquele, aliás, era o segundo ano seguido com a mesma formatação da final do torneio e com o mesmo método para definir o campeão.

No fim das contas, mesmo que nas penalidades, a Argentina assegurou sua passagem para a semifinal da Copa América ao superar o Equador . Entretanto, o duelo esteve perto de reviver um dos maiores ‘traumas’ de Lionel Messi com a camisa da Albiceleste.

Em virtude de ser o cobrador oficial de pênaltis da Albiceleste, Messi ficou encarregado de abrir a série do lado argentino, já que Arturo Vidal tinha batido e parado em defesa de Sergio Romero. O camisa 10 até deslocou Claudio Bravo, mas exagerou na força e viu a pelota passar por sobre o travessão.

Aposentado

Após a confirmação do bicampeonato continental dos chilenos, o peso de passar por mais um capítulo frustrante com a seleção da Argentina gerou uma reação radical. Pouco tempos depois do revés, Messi disse a seguinte frase em entrevista:

“É duro, não é momento de análises. No vestiário, pensei que esse é o final para mim na seleção, não é para mim. É como eu me sinto agora, é uma grande tristeza, mais uma vez, e perdi um pênalti que era muito importante. Tentei muito ser campeão com a Argentina. Mas não aconteceu. Não consegui.”