Marlon Freitas motiva Botafogo antes de vitória em cima do Cuiabá

No pré-jogo, volante destaca competitividade interna do Glorioso e pede para os jogadores alvinegros não terem medo de errar

“Estamos vestindo uma camisa de um time grande. A nossa parceria do treinamento tem que ser levada ao jogo. A nossa competitividade interna está gerando oportunidade do Kauê jogar hoje. Portanto, vamos dar moral para ele, botar ele no jogo. Se Mateo jogar, vamos botar no jogo. Vamos nos apoiar, sem ter medo de errar. Afinal, ninguém aqui tem medo de errar”, disse Marlon Freitos em vídeo divulgado pela Botafogo TV.

Na última quarta-feira (03/07), o Botafogo venceu o Cuiabá por 2 a 1 na Arena Pantanal e somou três pontos importantes no Brasileirão. No pré-jogo, Marlon Freitas, volante e capitão alvinegro, fez um discurso motivacional ao elenco no vestiário.

Além disso, Artur Jorge, técnico do Glorioso, também motivou os jogadores alvinegros no vestiário.

Líder do Botafogo

Aliás, Marlon Freitas está no Botafogo desde janeiro de 2023 e tem ganhado moral com Artur Jorge. O volante, que tem contrato no clube até dezembro de 2026, vive um bom momento no Glorioso e é um dos líderes do elenco alvinegro.

O Botafogo agora entra em campo no próximo domingo (07/07), diante do Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na terceira colocação, com três pontos de desvantagem em relação ao Flamengo, líder do campeonato.

