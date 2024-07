Marchesín mostra-se insatisfeito com decisão de Renato no Grêmio

Goleiro foi titular na meta do Imortal no empate com o Palmeiras, na última quinta-feira (04), e inclusive discutiu com o lateral Reinaldo Crédito: Jogada 10

O Grêmio segue no calvário em sua campanha no Campeonato Brasileiro. Afinal, conseguiu abrir vantagem de dois gols sobre o Palmeiras, mas o duelo terminou com o empate em 2 a 2, na última quinta-feira (04). Assim, o desempenho gerou o descontentamento dos torcedores. Tanto que alguns até o chamaram de burro e pediram sua saída do comando. A propósito, a insatisfação passou para um jogador em específico, o goleiro Marchesín. Isso porque, em coletiva após o empate com o Alviverde, o treinador indicou que o arqueiro não será titular no próximo compromisso da equipe.

Inclusive, Renato esclareceu que a definição não teve nenhuma influência do forte desentendimento do argentino com o lateral-esquerdo Reinaldo. Episódio que ocorreu aos nove minutos do segundo tempo. “No domingo o Marche não vai jogar porque eu já tinha decidido isso ontem. Para daqui a pouco vocês não acharem que tirei o Marche e não tirei o Reinaldo. Sem querer fazer onda nesse sentido, porque a minha decisão já tinha sido tomada ontem, independente do resultado do jogo de hoje, e independente desse problema que aconteceu no campo, que é uma coisa super normal. Agora, dois jogadores experientes. Não pode”, explicou o técnico. Posteriormente, quando saiu do vestiário, Marchesín foi perguntado sobre o revezamento dos goleiros no Grêmio. Situação que é adotada desde o início da temporada. O argentino expôs a sua frustração com o revezamento que ocorre na meta com seus companheiros Caíque e Rafael Cabral.

“É difícil jogar sabendo que no próximo jogo não vou jogar. Mas são decisões do treinador, tem que respeitar e seguir”, admitiu o veterano arqueiro. Recuperação no Grêmio A chegada de Marchesín foi cercada de expectativa pela sua experiência, principalmente pelo longo período na Europa. No entanto, seu começo de trajetória teve bastante irregularidade. Por sinal, com algumas falhas, que tinham a falta de ritmo como justificativa. Em seguida, ele cresceu de rendimento e teve atuações decisivas. Um exemplo disso foi na vitória sobre o Huachipato na Libertadores, embate em que fez defesas essenciais. Defesa a JP Galvão O treinador também saiu em defesa do atacante JP Galvão, que desde a sua chegada nunca correspondeu às expectativas da torcida gremista. “Os próximos passos sempre são juntamente conversando com o jogador para ver o que ele pensa e o que ele acha. O JP Galvão é jogador do grupo do Grêmio. No momento, ele é o único atacante que nós temos. Às vezes quando o jogador não consegue render o que o torcedor espera, acaba sendo vaiado. Nessas horas não podemos abandonar o jogador. Temos que abraçar, conversar bastante com ele e saber a opinião dele, sobre o que ele quer e o que está sentindo. Para ver se a gente toma uma decisão ou não”, concluiu Renato. O Grêmio volta a campo para enfrentar o Juventude, no próximo domingo (07). O clássico gaúcho ocorre também em Caxias do Sul, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Até porque o Jaconero será o mandante.