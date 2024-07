Interino do Corinthians destaca união após vencer o Vitória em Itaquera

O Corinthians venceu o Vitória pelo placar de 3 a 2 no seu primeiro jogo após a demissão do português António Oliveira. Assim, quem comandou o time interinamente foi Raphael Laruccia, técnico do Sub20.

Raphael, aliás, enfatizou a emoção em estar na beira do campo e comandar o Timão no resultado positivo. Mesmo vencendo, o time paulista segue na zona de rebaixamento, justamente perdendo para o Vitória no critério de jogos vencidos: três contra dois. Porém, ambos somam 12 pontos.

“Bom, a emoção é indescritível. É difícil de expressar em palavras, é um momento único e ficará certamente guardado na minha memória para sempre. E com relação a essa trajetória rápida no clube, quando você se propõe a trabalhar no futebol, no cargo de treinador, você tem que estar preparado para os desafios que vão acontecer. A gente sabe como as coisas funcionam no futebol, elas são muito rápidas, e enquanto a gente vai construindo a nossa carreira, a gente vai buscando conhecimento e adquirindo experiências também para que, quando apareçam oportunidades e possibilidades como essa de hoje, a gente esteja preparado para encarar o desafio”, falou o comandante interino do Timão.