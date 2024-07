Diretor afirma que Mosquito e Arthur Souza não jogam mais pelo Corinthians

Após entrarem na Justiça contra o Corinthians, os atacantes Gustavo Mosquito e Arthur Souza não devem mais jogar pelo clube. Os dois jogadores entraram com uma liminar pedindo o desligamento imediato do Timão por falta de pagamentos, mas tiveram sua ação negada pela Justiça do Trabalho. Após a decisão do tribunal, o diretor do Alvinegro, Fabinho Soldado, confirmou que a dupla não atua mais no Parque São Jorge.

“Não está mais no esportivo. Não está mais na parte de treinamento, do dia a dia. É uma parte jurídica que agora está sendo tratada com os advogados e com as pessoas que têm por direito em relação a isso. Da nossa parte, o que eu digo é que vai jogar no Corinthians quem quer jogar no Corinthians”, disse Fabinho Soldado, após o duelo contra o Vitória.

“A gente não pode esconder a realidade e valorizar esses jogadores que aqui estão, que estão entrando em campo, estão se dedicando com algumas dificuldades, sim, mas estão se entregando, se empenhando. E a gente espera daqui a algum tempo anunciar o treinador, alguns outros jogadores para que possa fazer parte desse grupo, para que a gente consiga lutar bastante esse ano”, completou o diretor.